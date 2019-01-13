Кафельников поразил неожиданным признанием о дочери

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У Евгения Кафельникова не оказалось номера телефона дочери 

Рамблер 4 часа назад
Отец Алеси Кафельниковой не смог прояснить ситуацию с его дочерью.
По словам известного теннисиста Евгения Кафельникова, у него нет ее телефонного номера, сообщает «СтарХит».
Как отмечает издание, у 20-летней эпатажной модели крайне непростые отношения с отцом, усугубившиеся из-за ее наркозависимости, с которой она долго не могла справиться, а также романа с рэпером Фараоном. Молодой человек Кафельникову не нравился, тот считал, что он негативно влияет на его дочь.
Тем временем в инстаграме девушки становится все больше провокационных фото, пристрастием к которым она отличалась и раньше. Ее фолловеры переживают, что это свидетельствует о не самом благополучном внутреннем состоянии девушки. Евгений Кафельников, до которого дозвонилась редакция «СтарХита» заявил, что вопросы о самочувствии и делах его дочери нужно адресовать напрямую ей. Но дать журналистам ее номер телефона он отказался.
«Я не могу дать вам ее номер, потому что у меня его нет», — сказал теннисист. Олимпийский чемпион также предпочел не отвечать на вопрос, поддерживает ли он отношения с дочерью.
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Теннис , Видео , Евгений Кафельников , StarHit
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