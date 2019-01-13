Кафельников поразил неожиданным признанием о дочери

У Евгения Кафельникова не оказалось номера телефона дочери

Отец Алеси Кафельниковой не смог прояснить ситуацию с его дочерью.

По словам известного теннисиста Евгения Кафельникова, у него нет ее телефонного номера, сообщает «СтарХит»

Как отмечает издание, у 20-летней эпатажной модели крайне непростые отношения с отцом, усугубившиеся из-за ее наркозависимости, с которой она долго не могла справиться, а также романа с рэпером Фараоном. Молодой человек Кафельникову не нравился, тот считал, что он негативно влияет на его дочь.

Тем временем в инстаграме девушки становится все больше провокационных фото, пристрастием к которым она отличалась и раньше. Ее фолловеры переживают, что это свидетельствует о не самом благополучном внутреннем состоянии девушки. Евгений Кафельников, до которого дозвонилась редакция «СтарХита» заявил, что вопросы о самочувствии и делах его дочери нужно адресовать напрямую ей. Но дать журналистам ее номер телефона он отказался.