Шарапова проедется по России

Российская теннисистка Мария Шарапова собирается провести мини-турне по России и сыграть три выставочных матча.

Светланой Кузнецовой. В планах теннисистки выступить в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, сообщает журналист Владас Ласицкас со ссылкой на агента 31-летней спортсменки Макса Айзенбада. Уточняется, что в последних двух городах Шарапова хочет сыграть с другими россиянками Еленой Весниной

Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за приём запрещённого мельдония. Спортсменка смогла доказать, что неумышленно продолжала употреблять мельдоний после того, как он был включён в список запрещённых препаратов.

Россиянка — пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема, серебряный призёр Олимпиады в 2012 году и бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 30-ю строчку в мировом рейтинге.

16 января 2019 года Шарапова в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии встретится со шведкой Ребеккой Петерсон

Как писал News.ru, Шарапова поведала о сексизме в теннисе.