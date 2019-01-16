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Шарапова проедется по России 

News.ru + ещё 14 8 часов назад
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российская теннисистка Мария Шарапова собирается провести мини-турне по России и сыграть три выставочных матча.
В планах теннисистки выступить в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, сообщает журналист Владас Ласицкас со ссылкой на агента 31-летней спортсменки Макса Айзенбада. Уточняется, что в последних двух городах Шарапова хочет сыграть с другими россиянками Еленой Весниной и Светланой Кузнецовой.
Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за приём запрещённого мельдония. Спортсменка смогла доказать, что неумышленно продолжала употреблять мельдоний после того, как он был включён в список запрещённых препаратов.
Россиянка — пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема, серебряный призёр Олимпиады в 2012 году и бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 30-ю строчку в мировом рейтинге.
16 января 2019 года Шарапова в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии встретится со шведкой Ребеккой Петерсон.
Как писал News.ru, Шарапова поведала о сексизме в теннисе.
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Теннис , Светлана Кузнецова , Ребекка Петерсон , Мария Шарапова , Елена Веснина
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