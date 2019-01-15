Касаткина разгромно проиграла в первом раунде Australian Open

В первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2019) российская теннисистка Дарья Касаткина с разгромным счетом проиграла представительнице Швейцарии Тимеи Бачински, сообщает "Советский спорт"

Встреча продолжалась 56 минут. За это время швейцарка дважды подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. В то время как Касаткина не сделала ни одного эйса и совершила целых девять двойных.

Отмечается, что россиянка была посеяна на турнире под десятым номером.

Во втором круге Бачински сыграет против победительницы матча между представительницей России Натальей Вихлянцевой и американкой Варварой Лепченко