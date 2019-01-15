В первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2019) российская теннисистка Дарья Касаткина с разгромным счетом проиграла представительнице Швейцарии Тимеи Бачински, сообщает "Советский спорт".
Встреча продолжалась 56 минут. За это время швейцарка дважды подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. В то время как Касаткина не сделала ни одного эйса и совершила целых девять двойных.
Отмечается, что россиянка была посеяна на турнире под десятым номером.
Во втором круге Бачински сыграет против победительницы матча между представительницей России Натальей Вихлянцевой и американкой Варварой Лепченко.
Ранее сообщалось, что Анастасия Потапова вышла во второй круг Australian Open.