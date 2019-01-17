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Раонич обыграл Вавринку и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии 

Чемпионат.com + ещё 4 6 часов назад
Фото: Reuters
Канадский теннисист Милош Раонич (16) в матче второго раунда Australian Open добыл победу над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 7:6 (13:11), 7:6 (7:5).
Продолжительность встречи составила 4 часа 7 минут. На счету Раонича 37 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 7. Вавринка отметился 28 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов.
Следующим соперником канадца станет представитель Франции Пьер-Юг Эрбер, ранее обыгравший южнокорейского теннисиста Чхун Хёна.
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.
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Теннис , Стэн Вавринка , Милош Раонич , Пьер-юг Эрбер , Роджер Федерер
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