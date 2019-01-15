Теннисист дважды попал мячом в девушку-арбитра и довел ее до слез

Испанский теннисист Хайме Мунар дважды попал мячом в девушку-арбитра. Видео инцидента опубликовано в твиттере Eurosport

Мунар дважды попал мячом в девушку-арбитра и довел ее до слез, а потом расстрелял из ракетки 🎾🔫



Глумление на грани 😈👍🏻👎🏻 pic.twitter.com/vxLOfTMSDR— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 15 января 2019 г.

Видеозапись была сделана во время матча испанца с итальянцем Фабио Фоньини в рамках Australian Open.

Мунар попал в судью во время подачи, от удара девушка заплакала и на некоторое время ушла с корта. Затем она вернулась, и Мунар снова попал в нее, подавая мяч. После этого он решил пошутить, сделав вид, что «расстреливает» ее из ракетки.

Отметим, что в этой встрече победу одержал Фоньини. Мунар снялся с матча в третьем сете при счете 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 в пользу итальянца.