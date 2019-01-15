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Теннисист дважды попал мячом в девушку-арбитра и довел ее до слез 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Фото: кадр из видео
Испанский теннисист Хайме Мунар дважды попал мячом в девушку-арбитра. Видео инцидента опубликовано в твиттере Eurosport.
Видеозапись была сделана во время матча испанца с итальянцем Фабио Фоньини в рамках Australian Open.
Мунар попал в судью во время подачи, от удара девушка заплакала и на некоторое время ушла с корта. Затем она вернулась, и Мунар снова попал в нее, подавая мяч. После этого он решил пошутить, сделав вид, что «расстреливает» ее из ракетки.
Отметим, что в этой встрече победу одержал Фоньини. Мунар снялся с матча в третьем сете при счете 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 в пользу итальянца.
Теннис , Eurosport
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