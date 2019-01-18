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Шарапова — о победе над Возняцки: именно ради таких матчей я тренируюсь 

Чемпионат.com + ещё 36 6 часов назад
Фото: Inoprosport
Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу в третьем раунде Australian Open. В трёх партиях он обыграла действующую чемпионку соревнований из Дании Каролину Возняцки — 6:4, 4:6, 6:3.
«Думаю, мы играли на достаточно высоком уровне. Знала, что это будет тяжёлый матч. Она была действующей чемпионкой, и не секрет, что ей нравится играть на этой арене. Именно ради таких матчей я тренируюсь, и было очень здорово выйти победительницей из этой битвы. Помогает ли мне опыт? Ну, я определённо не хожу, думая о том, какая я опытная и как это должно идти мне на пользу, потому что это было бы большой ошибкой. Безусловно, опыт бесценен, но в любом случае нужно работать, особенно с учётом того, что у соперницы тоже очень большой опыт. Я знаю историю Эшли, она невероятная. Ей очень нравится играть здесь, и в Сиднее на прошлой неделе она выступила здорово. Сейчас она очень стабильна. Она здорово играет после того, как взяла небольшой перерыв и вернулась в тур. Я понимаю, что зрители будут болеть против меня, но я выхожу сюда для того, чтобы соревноваться. Надеюсь, вы все придёте и посмотрите наш матч», — заявила Шарапова в послематчевом интервью.
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Комментарии
Теннис , Мария Шарапова , Каролина Возняцки
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