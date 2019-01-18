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Заслуженный тренер России высказался об успехах Шараповой на Australian Open 

Газета.Ru + ещё 49 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о победе россиянки Марии Шараповой в матче третьего круга Australian Open против датчанки Каролины Возняцки.
"Несомненно, Каролина — хороший игрок, но у неё нет мощных ударов, нет таких скоростей, которые может предлагать Шарапова. Поэтому Маша переиграла ее достойно и умело", — цитирует Янчука «360».
По мнению эксперта, у российской теннисистки есть теоретические шансы стать победительницей турнира.
"Думаю, пока ей все-таки будет трудно пройти такую двухнедельную дистанцию", — добавил он.
Ранее Шарапова высказалась о будущем американской теннисистки Аманды Анисимовой.
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