Заслуженный тренер России высказался об успехах Шараповой на Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о победе россиянки Марии Шараповой в матче третьего круга Australian Open против датчанки Каролины Возняцки.

"Несомненно, Каролина — хороший игрок, но у неё нет мощных ударов, нет таких скоростей, которые может предлагать Шарапова. Поэтому Маша переиграла ее достойно и умело", — цитирует Янчука «360».

По мнению эксперта, у российской теннисистки есть теоретические шансы стать победительницей турнира.

"Думаю, пока ей все-таки будет трудно пройти такую двухнедельную дистанцию", — добавил он.