Заслуженный тренер России высказался об успехах Шараповой на Australian Open 

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о победе россиянки Марии Шараповой в матче третьего круга Australian Open против датчанки Каролины Возняцки.
"Несомненно, Каролина — хороший игрок, но у неё нет мощных ударов, нет таких скоростей, которые может предлагать Шарапова. Поэтому Маша переиграла ее достойно и умело", — цитирует Янчука «360».
По мнению эксперта, у российской теннисистки есть теоретические шансы стать победительницей турнира.
"Думаю, пока ей все-таки будет трудно пройти такую двухнедельную дистанцию", — добавил он.
Ранее Шарапова высказалась о будущем американской теннисистки Аманды Анисимовой.