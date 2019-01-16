Испанец Рафаэль Надаль преодолел барьер второго раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
В среду испанский теннисист, второй номер посева, в трех сетах победил австралийца Мэттью Эбдена — 6:3, 6:2, 6:2. Соперники провели на корте почти два часа.
В следующем круге Надаль, победитель Australian Open 2009 года, сыграет с 27-й ракеткой турнира австралийцем Алексом де Минауром, который оказался сильнее Генри Лааксонена из Швейцарии — 6:4, 6:2, 6:7 (7:9), 4:6, 6:3.
Результаты других матчей второго раунда:
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22-й номер посева) — Джон Миллман (Австралия) — 6:3, 6:1, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4;
Григор Димитров (Болгария, 20) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 7:5;
Гаэль Монфис (Франция, 30) — Тейлор Фриц (США) — 3:6, 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:7 (5:7).