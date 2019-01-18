Димитров уверенно вышел в четвертый круг Australian Open 

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2019), обыграв представителя Италии Томаса Фаббьяно, сообщает "Советский спорт".
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. На счету победителя 13 подач навылет и две двойные ошибки. Его соперник совершил четыре эйса и также допустил две двойные.
Следующим соперником болгарина станет победитель матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и соотечественником Фаббьяно Андреасом Сеппи.
Australian Open — 2019 завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарский теннисист Роджер Федерер.
Ранее сообщалось, что Шарапова вышла в четвертый круг на Australian Open.