Димитров уверенно вышел в четвертый круг Australian Open

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. На счету победителя 13 подач навылет и две двойные ошибки. Его соперник совершил четыре эйса и также допустил две двойные.

Australian Open — 2019 завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарский теннисист Роджер Федерер

Ранее сообщалось, что Шарапова вышла в четвертый круг на Australian Open.