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Джокович разгромит Шаповалова в 3-м круге Australian Open, убеждены эксперты 

Чемпионат.com + ещё 72 3 часа назад
Сербский теннисист Новак Джокович (1) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии не испытал серьёзных проблем с представителем Франции Жо-Вильфредом Цонгой — 6:3, 7:5, 6:4. Следующим соперником первой ракетки соревнований станет канадский теннисист Денис Шаповалов (25).
Согласно котировкам, у канадца меньше шансов в этом матче. Победа Шаповалова оценивается коэффициентом 16.0, победа с форой «+7,5» гейма — 1.96. Если Новак Джокович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.04. На то, что он сумеет отыграть фору в 7,5 гейма, можно поставить за 1.90. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 9.00. Тотал больше 31,5 гейма идёт с коэффициентом 1.99. Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК»
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