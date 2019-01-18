Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хачанов в трёх партиях уступил Баутисте-Агуту и покинул розыгрыш Australian Open 

Чемпионат.com + ещё 29 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Российский теннисист Карен Хачанов (10) не сумел обыграть испанца Роберто Баустисту-Агута (22) в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии — 4:6, 5:7, 4:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Хачанова 8 эйсов, 5 двойных ошибок и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 2 из 2. Баутиста-Агут отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 5 брейками.
Следующим соперником Баутисты-Агута станет победитель пары Марин Чилич (Хорватия, 6) — Фернандо Вердаско (Испания, 26).
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.
Чемпионат.com: последние новости
Кербер в свой день рождения разгромила Биррелл в третьем круге Australian Open Хачанов разгромит Нисиоку во втором круге Australian Open, уверены эксперты «ПСЖ» предложил «Зениту» € 35 млн за Паредеса
Теннис , Фернандо Вердаско , Карен Хачанов , Марин Чилич , Роджер Федерер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Если ошибок будет меньше, сможет претендовать на титул»
Тренер «Монако» оценил роль Головина
«Хотел совершить самоубийство»
Яковлева стала шестой на этапе КМ
Тищенко сменит весовую категорию
Видео
00:43
Хоккеисты устроили ледовое побоище в матче МХЛ
Хоккей
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
00:36
Появилось видео крушения мотовездехода Карякина
Автоспорт
02:15
Загитова и Медведева снялись вместе
Фигурное катание
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
00:50
Две старушки подрались на Australian Open
Теннис
03:27
Закат Загитовой: Тутберидзе выбрала новую фаворитку
Фигурное катание
02:55
Девушку обвинили в жестоком убийстве Тена
Фигурное катание Статьи
02:26
Неймар и звёзды «ПСЖ» посоревновались в верблюжьих бегах
Футбол
00:47
Крупному провалу Медведевой нашли оправдание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение