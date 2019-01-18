Хачанов в трёх партиях уступил Баутисте-Агуту и покинул розыгрыш Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов (10) не сумел обыграть испанца Роберто Баустисту-Агута (22) в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии — 4:6, 5:7, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Хачанова 8 эйсов, 5 двойных ошибок и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 2 из 2. Баутиста-Агут отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 5 брейками.