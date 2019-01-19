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Теннисист Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open 

Газета.Ru + ещё 91 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open, сообщает "Советский спорт".
В игре третьего круга российский спортсмен одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном.
Встреча продолжалась больше двух часов и завершилась с результатом 6:2, 7:6 (7:3), 6:3.
В следующем раунде Медведев может сыграть с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, которого называют фаворитом турнира. Соперник россиянина определиться после матча Джоковича с канадским спортсменом Денисом Шаповаловым.
Ранее украинка Свитолина пробилась в четвертый круг Australian Open.
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Теннис , Денис Шаповалов , Давид Гоффен , Даниил Медведев , Советский спорт
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