В соцсетях удивились инциденту с участием Шараповой и службы охраны на Australian Open

Пользователи социальных сетей прокомментировали инцидент на Открытом чемпионате Австралии по теннису, когда представительница службы охраны не узнала россиянку Марию Шарапову

Пользователи были удивлены поведением девушки-охранника, которая не узнала Шарапову и пыталась потребовать у неё пропуск.

Один из пользователей пошутил, что российской теннисистке впредь стоит носить кепку, на которой будут написаны её имя и фамилия.

При этом другой в шутку предположил, что охранницей на Australian Open могла подрабатывать Серена Уильямс

Ранее сообщалось, что служба охраны не узнала Шарапову на Открытом чемпионате Австралии.