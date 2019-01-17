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В соцсетях удивились инциденту с участием Шараповой и службы охраны на Australian Open 

RT на русском
Пользователи социальных сетей прокомментировали инцидент на Открытом чемпионате Австралии по теннису, когда представительница службы охраны не узнала россиянку Марию Шарапову.
Пользователи были удивлены поведением девушки-охранника, которая не узнала Шарапову и пыталась потребовать у неё пропуск.
Один из пользователей пошутил, что российской теннисистке впредь стоит носить кепку, на которой будут написаны её имя и фамилия.
При этом другой в шутку предположил, что охранницей на Australian Open могла подрабатывать Серена Уильямс.
Ранее сообщалось, что служба охраны не узнала Шарапову на Открытом чемпионате Австралии.
RT на русском: последние новости
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Теннис , Видео , Серена Уильямс , Мария Шарапова
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