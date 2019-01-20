Шарапова: у меня были шансы, но я ими не воспользовалась

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала своё поражение от австралийки Эшли Барти в матче четвёртого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open. «У неё сложный стиль игры, против неё очень тяжело играть. Думаю, что она провела отличный матч, у меня были шансы, но я ими не воспользовалась. Я выпала из игры на много геймов подряд, это придало ей уверенности. Она из тех, кто реализует свои шансы. Именно так она и сделала», — приводит слова Шараповой пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA). 31-летняя россиянка проиграла Барти со счётом 6:4, 1:6, 4:6 и завершил своё выступление на турнире. Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль обыграл Томаша Бердыха и вышел в 1/4 финала Australian Open.