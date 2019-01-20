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Шарапова: у меня были шансы, но я ими не воспользовалась 

RT на русском + ещё 79 3 часа назад
Фото: Reuters
Россиянка Мария Шарапова прокомментировала своё поражение от австралийки Эшли Барти в матче четвёртого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
«У неё сложный стиль игры, против неё очень тяжело играть. Думаю, что она провела отличный матч, у меня были шансы, но я ими не воспользовалась. Я выпала из игры на много геймов подряд, это придало ей уверенности. Она из тех, кто реализует свои шансы. Именно так она и сделала», — приводит слова Шараповой пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
31-летняя россиянка проиграла Барти со счётом 6:4, 1:6, 4:6 и завершил своё выступление на турнире.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль обыграл Томаша Бердыха и вышел в 1/4 финала Australian Open.
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Теннис , Томаш Бердых , Эшли Барти , Рафаэль Надаль , Мария Шарапова
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