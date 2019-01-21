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Серена Уильямс перепутала себя с первой ракеткой мира 

Рамблер + ещё 57 1 час назад
Фото: Reuters
Американская теннисистка Серена Уильямс перед матчем 1/8 финала Australian Open вышла на корт вне очереди, когда объявляли первую ракетку мира, румынку Симону Халеп. Видеозапись с турнира опубликовала в твиттере журналистка Nikhila Makker.
Запись демонстрирует, как Уильямс выходит из подтрибунного помещения под слова «встречайте первую ракетку мира», разворачивается и уходит обратно.
На видео слышен смех с трибун, затем на корт вышла улыбающаяся Халеп.
Уильямс — 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема». Халеп — победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде и 19 турниров WTA, действующая первая ракетка мира в одиночном разряде. Матч теннисисток проходит 21 января.
Ранее в ходе третьего круга Australian Open Халеп выиграла у сестры Серены Уильмс Винус.
Теннис , Серена Уильямс
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