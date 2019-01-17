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Две старушки подрались на Australian Open 

Рамблер 1 час назад
На теннисном турнире Australian Open едва удалось растащить двух старушек, которые готовы были подраться за повязку спортсменки из Беларуси Арины Соболенко. Одержав победу в игре с представительницей Великобритании Кэти Бултер Соболенко бросила на трибуны повязку и напульсники, чтобы болельщики могли забрать их в качестве сувениров. Две пожилые болельщицы поймали повязку за разные стороны и не смогли договориться, кому она достанется. Конфликт разгорался, так что в дело вмешались охранники. Они увели бабушек с трибун, забрав повязку. Журналист Джедд Зетцер, опубликовавший запись в микроблоге, прокомментировал инцидент так: «Лучшее, что я видел на Australian Open! Две старушки сражаются за повязку Арины Соболенко, которую она бросила в толпу!».
Теннис , Видео , Арина Соболенко
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