Мария Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла австралийке Эшли Барти в четвертом круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).

31-летняя Шарапова, которая посеяна на турнире под 30-м номером, уступила со счетом 6:4, 1:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 25 минут. В четвертьфинале 22-летняя Барти (15-й номер посева) сыграет с Петрой Квитовой (8) из Чехии, которая обыграла американку Аманду Анисимову — 6:2, 6:1.

Шарапова сыграла с Барти второй раз в карьере. В первой встрече, которая прошла в прошлом году на турнире в Риме, победу праздновала россиянка — 7:5, 3:6, 6:2. Шарапова выигрывала Открытый чемпионат Австралии в 2008 году, всего на ее счету пять побед на турнирах серии Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.