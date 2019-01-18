Анисимова установила рекорд Турниров Большого шлема 

17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова установила уникальное достижение на Турнирах Большого шлема.
Анисимова стала первой теннисисткой в 1/8 финала Турниров Большого шлема, родившейся в 2000-х.
"There's a new star in women's tennis and her name is @AnisimovaAmanda"
✨#AusOpen pic.twitter.com/x6ILEXbVjF— #AusOpen (@AustralianOpen) 18 января 2019 г.
В матче третьего круга она обыграла спортсменку из Белоруссии Арину Соболенко со счётом 6:3, 6:2.
За выход в четвертьфинал американка сыграет с победителем матча Петра Квитова (Чехия) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Анисимова родилась 31 августа 2001 года.
Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова обыграла Александру Саснович в третьем круге Australian Open.