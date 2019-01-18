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Анисимова установила рекорд Турниров Большого шлема 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Reuters
17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова установила уникальное достижение на Турнирах Большого шлема.
Анисимова стала первой теннисисткой в 1/8 финала Турниров Большого шлема, родившейся в 2000-х.
В матче третьего круга она обыграла спортсменку из Белоруссии Арину Соболенко со счётом 6:3, 6:2.
За выход в четвертьфинал американка сыграет с победителем матча Петра Квитова (Чехия) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Анисимова родилась 31 августа 2001 года.
Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова обыграла Александру Саснович в третьем круге Australian Open.
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Теннис , Петр Квитов , Белинда Бенчич , Аманда Анисимова , Анастасия Павлюченкова , Александра Саснович , Арина Соболенко
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