Шарапова на коне! Мария взяла верх над чемпионкой Australian Open в супербитве

Мария Шарапова здорово стартовала на Australian Open — 2019. С учётом всех проблем россиянки в последнее время и небольшой травмы, полученной на турнире в Шэньчжэне, немногие ожидали от неё столь высокого уровня игры. Конечно, соперницы были несложными (Хэрриет Дарт и Ребекка Петерсон ), но в любом случае Мария провела два отличных матча, а у британки и вовсе выиграла с двумя «баранками». Таких побед под ноль у Шараповой не было с 2014 года.

В третьем круге её ждала соперница совершенно другого уровня — действующая чемпионка Australian Open Каролина Возняцки, которая год назад, после победы в Мельбурне, возвращалась на первую строчку, а сейчас является третьей ракеткой мира. У датчанки осенью тоже были проблемы со здоровьем, но в Мельбурне она также стартовала весьма уверенно.

Личные встречи на харде в пользу Возняцки

По личным встречам Шарапова вела со счётом 6-4, но половину своих побед над Возняцки она одержала на грунте. Все остальные матчи между ними состоялись на харде, и, соответственно, здесь впереди была Каролина — 4-3. Она выиграла и две последние встречи на жёстком покрытии: в 2014 году на US Open и на Итоговом чемпионате WTA. Понятно, что было это давно, но стиль игры обеих с тех пор фактически не поменялся, а прошедшее время скорее работало против Марии, которая четыре года назад была куда более уверена в себе и своём теннисе, чем сейчас.

Отличный старт Шараповой и опасность дождя

Мария вошла в игру лучше соперницы, заработав три брейк-пойнта в первом же гейме. Реализовать их, однако, не удалось, после чего с брейком повела Каролина — 4:1. В этот момент Шарапова стала действовать точнее, оказывать на соперницу большее давление. В итоге Возняцки дрогнула и допустила двойную ошибку на брейк-пойнте. Россиянка продолжала доминировать и после нескольких красивых розыгрышей сделала ещё один брейк, взяв в итоге пять геймов подряд!

Перед началом второй партии было принято решение закрыть крышу в связи с опасностью дождя. Осадки в Мельбурне уже отложили начало игрового дня на всех кортах без крыши на несколько часов, и, разумеется, организаторы не хотели рисковать и сбивать программу на Арене Рода Лэйвера. Мера предосторожности, однако, оказалась лишней — до конца сета дождь так и не пошёл. Кстати, крыша стала закрываться гораздо быстрее, чем раньше. С непривычки даже кажется, что её закрытие показывают в записи на ускоренной перемотке.

Мария преодолела спад и добилась красивой победы

В изменившихся условиях Мария стартовала неудачно, сделав две двойные подряд и проиграв свою подачу. Возняцки повела со счётом 3:0, Шараповой удалось отыграться, и казалось, что она должна дожимать соперницу своими мощными ударами. Однако в последних геймах россиянка стала слишком много ошибаться и в итоге вновь уступила свою подачу, а вместе с ней и вторую партию.

Решающий сет начался без явного преимущества кого-либо из теннисисток — разве что Каролина чуть легче брала свои подачи, чем Мария. А в седьмом гейме у россиянки прошло два отличных приёма навылет, что принесло ей двойной брейк-пойнт. Возняцки сравняла счёт в гейме, но Шарапова не была намерена отпускать соперницу, заработала третий брейк-пойнт и реализовала его отличным ударом навылет. После этого игровой перевес оказался на стороне Марии, которая не стала доводить дело до подачи на матч, а сделала ещё один брейк, загоняв Каролину по корту мощными ударами самых разных направлений.

«Именно ради таких матчей я тренируюсь»

«Думаю, мы играли на достаточно высоком уровне. Знала, что это будет тяжёлый матч. Она была действующей чемпионкой, и не секрет, что ей нравится играть на этой арене. Именно ради таких матчей я тренируюсь, и было очень здорово выйти победительницей из этой битвы.

Помогает ли мне опыт? Ну, я определённо не хожу, думая о том, какая я опытная и как это должно идти мне на пользу, потому что это было бы большой ошибкой. Безусловно, опыт бесценен, но в любом случае нужно работать, особенно с учётом того, что у соперницы тоже очень большой опыт», — сказала Шарапова в интервью после победы.

Шарапова против Австралии

Следующей соперницей Марии станет Эшли Барти. Первая ракетка Австралии в лайв-рейтинге поднялась уже на 13-ю строчку (хотя в случае поражения от Шараповой она вряд ли останется так высоко). На прошлой неделе Эшли дошла до финала на турнире в Сиднее, где в упорнейшей борьбе уступила Петре Квитовой. В Мельбурне она пока не проиграла ни сета. Правда, и соперницы были не самые сильные: Луксика Кумкхум, Ван Яфань Мария Саккари . С Шараповой Барти пока играла только один раз — в Риме-2018, где Мария взяла верх в трёх партиях.

К слову о лайв-рейтинге — Шарапова благодаря выходу в 1/8 финала прибавила 110 очков и поднялась на 28-ю строчку. Возняцки, не защитив очки за титул, падает с 3-го места на 9-е и в случае удачного выступления преследовательниц может опуститься ещё ниже. Правда, её ближайшая соперница, Арина Соболенко , сегодня сенсационно проиграла Аманде Анисимовой и упустила шанс опередить Каролину в рейтинге.

Мнение экспертов

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко: «Это была игра достойных соперников. Встреча смотрелась на одном дыхании и доставила удовольствие всем любителям тенниса. Для Шараповой это была принципиально важная победа, которая должна придать Маше уверенности. Она сыграла без провалов, в свою игру.

В первом сете Шарапова вернулась в игру. Во втором тоже, но не дотянула. В решающем сете была равная игра. Решающим моментом стал розыгрыш, когда россиянка в третьем сете несколько раз сыграла наотмашь. Маша показала, что способна побеждать любую соперницу. Были моменты, когда она в начале сета отпускала, но это было в пределах допустимого.

Следующий матч против местной девочки, которая сейчас на подъёме, будет сложным. Машу любят везде и всегда, но спортсмены в своей стране всегда имеют дополнительную поддержку. Впрочем, Шарапова к этому привыкла, ведь они играют во всех частях света, так что это не будет иметь решающего значения».

Мнение читателей

avasyc Это лучший матч Марии после дисквалификации. Шарапова играла потрясающе.

veter49 Ну Маша, ну умничка! На характере, на нервах победила!

wizard28 Ай да Маша, радость наша! Победила действующую чемпионку! Есть игра, есть жажда побед, будем ждать следующего выигранного матча. Ура!

nastyushka Результат матча вполне ожидаемый, на сегодня Мария в прямом смысле перебегала Петровну. Никогда она не бегает за каждым мячом, а тут бегала, и такие вытаскивала, что и Петровна позавидует. Не без кучи ошибок, но на то она и Мария. Вперёд, ждет вторая неделя!

neveragain Мария умница! Но 46 невынужденных ошибок… Столько КМС не совершают.

petr21 Такие матчи — это праздник тенниса. Маша наконец-то по-настоящему вернулась — и это главная радость. Мы с надеждой ждём того, чтобы ещё не раз увидеть её победы на переполненных трибунах мировых арен.

scro-41 Победила плохо играющую Каролину, найдя её слабое место (не может играть, когда бьют под левую руку), но сама игра не впечатлила. Павлюченкова смотрится сильнее.

pokemonger Обычно после таких побед дальше у Мани идут поражения. К тому же дальше будет представительница хозяев играть.

44starfall44 Маша умница. Играла лучше, заслужила победу, могла ещё во втором закрывать. Сетка у неё, конечно, тихий ужас. Сперва действующая чемпионка, потом Барти, и, если пройдёт, то скорее всего Квитова. Лично по мне — на данный момент Барти и Квитова две сильнейшие теннисистки мира.

johnbeatle Победа Маши, это победа российского характера. Должна быть в топ-2, если так играть будет. Не будь Серены, Маша имела бы больше шлемов.