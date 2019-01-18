Карен Хачанов проиграл в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в третьем круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).

22-летний россиянин, посеянный под десятым номером, уступил со счетом 4:6, 5:7, 4:6. Матч продолжался 2 часа 10 минут.

В следующем круге Баутиста-Агут сыграет с победителем встречи между хорватом Марином Чиличем и испанцем Фернандо Вердаско

Теннисист впервые в карьере вышел в третий круг турнира, ранее лучшим результатом Хачанова на Открытом чемпионате Австралии являлся выход во второй круг в 2017 году.

Турнир завершится 27 января.