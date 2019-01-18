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Карен Хачанов проиграл в третьем круге Australian Open 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: AP Photo/Andy Brownbill
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в третьем круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).
22-летний россиянин, посеянный под десятым номером, уступил со счетом 4:6, 5:7, 4:6. Матч продолжался 2 часа 10 минут.
В следующем круге Баутиста-Агут сыграет с победителем встречи между хорватом Марином Чиличем и испанцем Фернандо Вердаско.
Теннисист впервые в карьере вышел в третий круг турнира, ранее лучшим результатом Хачанова на Открытом чемпионате Австралии являлся выход во второй круг в 2017 году.
Турнир завершится 27 января.
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Теннис , Фернандо Вердаско , Карен Хачанов
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