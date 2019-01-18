«Если ошибок будет меньше, сможет претендовать на титул»: что говорили после победы Шараповой над Возняцки

Встреча Марии Шараповой и Каролины Возняцки в третьем круге женского одиночного разряда стала центральным событием пятого дня Открытого чемпионата Австралии по теннису. Несмотря на пять побед на турнирах Большого шлема, российская теннисистка не была фаворитом этого противостояния. Что неудивительно, ведь именно датчанка год назад стала лучшей на кортах Мельбурн-парка.

Но Возняцки не удалось подтвердить свой статус и продолжить путь к защите титула. В дебюте встречи она смотрелась значительно увереннее и повела со счётом 4:1, но не смогла удержать преимущество. Шарапова воспрянула духом, взяла пять геймов подряд, а вместе с ними и партию.

Второй сет развивался по схожему сценарию — датчанка быстро повела, но россиянка вновь смогла восстановить статус-кво. Правда, на этот раз ей не удалось завершить свой «камбэк» — в ключевой момент Шарапова допустила несколько двойных ошибок и позволила Возняцки отыграться.

Начало третьей партии получилось более равным. Вплоть до седьмого гейма спортсменки уверенно брали свои подачи. К удивлению многих, в конце именно Возняцки не совладала с нервами. Действующая чемпионка проиграла две подачи подряд и в четвёртый раз в карьере завершила своё выступление в Австралии, не добравшись до второй недели.

Шарапова же одержала седьмую победу над Возняцки и в третий раз за последние полтора года вышла в четвёртый круг турнира Большого шлема.

«Знала, что это будет сложный матч. Возняцки была действующей чемпионкой, и не секрет, что ей комфортно выступать на этой арене. Именно ради таких поединков я тренируюсь, и было очень здорово выйти победительницей из этой битвы. Я чувствовала себя очень сильной во время встречи. С нетерпением ожидала её, потому что это один из тех случаев, когда я могла бросить вызов самой себе. Это большая победа», — заявила Шарапова на пресс-конференции.

Российская теннисистка уже побеждала на Открытом чемпионате Австралии. Правда, произошло это 11 лет назад. После этого Мария дважды доходила до финала соревнований и один раз вынуждена была зачехлить ракетку в полуфинале. При этом она призналась, что не ощущает преимущества над соперницами из-за своего опыта.

«Я определённо не думаю о том, какая я опытная и как это должно пойти мне на пользу. Было бы большой ошибкой выходить на корт с подобными мыслями. В любом случае, если ты хочешь добиться успеха, нужно продолжать плодотворно работать», — подчеркнула Шарапова.

В следующем раунде россиянке предстоит сложное испытание. В матче четвёртого круга она встретится с хозяйкой кортов Эшли Барти , которая на данный момент занимает 15-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я знаю историю Эшли, она невероятная. Ей очень нравится выступать дома. Кроме того, она здорово выступила в Сиднее на прошлой неделе. Сейчас австралийка очень стабильна. Она здорово играет после того, как взяла небольшой перерыв и вернулась в тур. Я понимаю, что зрители будут болеть против меня, но я выхожу на корт для того, чтобы соревноваться. Надеюсь, вы все придёте и посмотрите наш матч», — добавила Шарапова.

Сама Возняцки после поражения от Шараповой призналась, что ей не в чем упрекнуть себя.

«Я сделала всё, что могла, боролась до конца. Сегодня этого оказалось недостаточно, но таков спорт. Считаю, что должна была выиграть первый сет, раз вела в нём 4:1. Сегодня мне просто не хватило сил», — сказала датчанка.

Она сказала, что в конце первой партии сосредоточилась на игре «вторым номером», вследствие чего немного отпустила нити игры.

«Шарапова либо пробивала навылет, либо ошибалась, и я начала ждать, поэтому сбилась с ритма. Но с середины второго сета мы обе заиграли лучше. Я чувствовала себя нормально, когда вышла на корт. Выложилась на все сто процентов и искать оправдания не буду. Просто Мария сегодня была чуть лучше, чем я. Вот и всё», — заключила Возняцки.

Противостояние Шараповой и Возняцки вызвало огромный ажиотаж у любителей тенниса, а успех россиянки заставил многих экспертов задуматься о возможном триумфе россиянки на Australian Open. По мнению известной в прошлом российской теннисистки Анны Чакветадзе, Мария — сложный соперником для любой спортсменки.

«Было видно, что Возняцки находилась под давлением, ведь она хотела как минимум попасть в финал. Никто не хочет видеть Шарапову в своей части сетки. Сегодня ей удалось победить за счёт того же, что и всегда: хорошие удары, мощная подача. Мне понравилось, что Мария не допускала множества ошибок, и это сыграло важную роль. Она действовала стабильно и боролась», — цитирует Чакветадзе «Чемпионат». DOWN GOES THE CHAMP!@MariaSharapova shocks Wozniacki in a classic, 6-4 4-6 6-3. #AusOpen pic.twitter.com/e1qNQ5ZUS7— #AusOpen (@AustralianOpen) 18 января 2019 г.

Она также отметила, что считает Шарапову фаворитом в противостоянии с Барти.

«В следующей игре стоит ждать победы. У соперницы хороший ход, но у Маши есть скорость, реакция и желание. Если она обыграет неудобных соперниц, то обретёт уверенность. Тогда её, возможно, будет не остановить», — добавила Чакветадзе.

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко признался, что матч между Шараповой и Возняцки смотрелся на одном дыхании и доставил удовольствие всем любителям спорта.

«Шарапова одержала принципиально важную победу, которая должна придать ей уверенности. Она избежала провалов, сыграв в свой теннис. Определяющим моментом стал розыгрыш, когда Маша несколько раз пробила наотмашь. Ей удалось наглядно показать, что она способна обыгрывать любую соперницу. Были моменты, когда Шарапова отпускала Возняцки, но это было в пределах допустимого», — сказал Селиваненко.

Однако вице-президент ФТР не был так однозначен относительно исхода поединка между Шараповой и Барти.

«Матч против местной девочки будет сложным. Она сейчас на подъёме. Машу любят везде и всегда, но спортсмены в своей стране всегда имеют дополнительную поддержку. Впрочем, Шарапова привыкла к тому, что стадион может болеть за соперницу, ведь она играла на всех континентах. Так что это не будет иметь решающего значения», — добавил Селиваненко.

Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков поздравил Шарапову с победой и выразил разочарование, что её поединок с Возняцки состоялся на стадии третьего круга.

«Это был хороший матч, и, на мой взгляд, он достоин четвертьфинала. Маша дожала свою соперницу. Она проиграла второй сет и всё равно выдержала. Если ошибок будет меньше, то она сможет претендовать и на титул», — приводит слова Чеснокова Sport24.

Он согласился с Селиваненко, что матч с австралийкой Барти в следующем круге станет для Шараповой непростым испытанием.

«По своей натуре Эшли — самый неудобный игрок для любой девочки, потому что она может всё. Шараповой нужно будет перестроить игру», — добавил Чесноков.

Российской теннисисткой восхитилась и американка Аманда Анисимова . За несколько минут до начала матча между Шараповой и Возняцки 17-летняя теннисистка сотворила сенсацию, переиграв Арину Соболенко . К слову, на Открытом чемпионате Австралии представительница Белоруссии была посеяна под 11-м номером.