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Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open 

ТАСС + ещё 43 4 часа назад
Фото: EPA
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Слоан Стивенс в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $44,5 млн  27-летняя россиянка победила Стивенс, посеянную на турнире под пятым номером, со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 32 минуты. В четвертьфинале россиянка сыграет с американкой Даниэль Коллинз, которая обыграла немку Ангелик Кербер (2).
Павлюченкова выступает на Открытом чемпионате Австралии с 2009 года. Она повторила свой лучший результат, ранее россиянка выходила в четвертьфинал турнира в 2017 году.
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.
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Теннис , Даниэль Коллинз , Анастасия Павлюченкова
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