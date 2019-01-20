Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Слоан Стивенс в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $44,5 млн 27-летняя россиянка победила Стивенс, посеянную на турнире под пятым номером, со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 32 минуты. В четвертьфинале россиянка сыграет с американкой Даниэль Коллинз , которая обыграла немку Ангелик Кербер (2).

Павлюченкова выступает на Открытом чемпионате Австралии с 2009 года. Она повторила свой лучший результат, ранее россиянка выходила в четвертьфинал турнира в 2017 году.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.