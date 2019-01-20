Шарапова отказалась отвечать на вопрос о мельдонии

Журналист The Times Стюарт Фрейзер поинтересовался, как спортменка справляется с нагрузками после включения мельдония в список запрещенных препаратов. Шарапова не ответила на вопрос британца и попросила задать следующий.

Мельдоний запрещен к употреблению с 1 января 2016 года. В марте 2016 года он был обнаружен в допинг-пробе Шараповой. Россиянка была дисквалифицирована на два года. После Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил ее отстранение до 15 месяцев.