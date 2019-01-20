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Тарпищев назвал причину поражения Шараповой 

Спорт-Экспресс + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев после поражения Марии Шараповой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии от Эшли Барти (6:4, 1:6, 4:6) назвал причину неудачи.
— Нервная система у Маши еще не устоялась. Она играла очень мало напряженных матчей, поэтому был такой срыв и провал в середине игры, — цитирует "РИА Новости" Тарпищева. — Чтобы все-таки иметь иммунитет к такому, надо играть больше принципиальных матчей, а там, вы помните, дисквалификация, травмы… Если нормально вести процесс, то сезон будет идти не кусками, а станет полноценным и ярким.
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Теннис , Шамиль Тарпищев , Эшли Барти , Мария Шарапова , РИА Новости
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