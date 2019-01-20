Отказавшуюся отвечать Шарапову затравили

Шарапову подвергли критике за отказ отвечать на вопрос

Россиянка Мария Шарапова после поражения в 1/8 финала Открытого чемпионата, где она проиграла Эшли Барти в матче четвёртого круга, во время пресс-конференции отказалась отвечать на вопрос одного из журналистов. За это ее потом раскритиковали в Сети.

Журналист британского издания The Times Стюарт Фрейзер поинтересовался у спортсменки, как она справляется с нагрузками без мельдония, который на протяжении десяти лет легально принимала из-за проблем со здоровьем. Шарапова не захотела отвечать на этот вопрос и попросила перейти к следующему.

В 2015 году Шарапова была дисквалифицирована за мельдоний более чем на год, вернувшись в спорт в апреле 2017 года.

Под видео с пресс-конференции Шараповой в Твиттере пользователи активно критикуют спорстменку.