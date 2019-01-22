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Павлюченкова проиграла американке Коллинз в 1/4 финала Australian Open 

ТАСС + ещё 34 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Даниэль Коллинз в четвертьфинале Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).
Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:5, 6:1 в пользу Коллинз. Ранее соперницы не встречались.
Павлюченкова была последним представителем России в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии. 27-летняя россиянка остановилась на стадии четвертьфинала турнира второй раз в карьере. Она добиралась до 1/4 финала на всех турнирах Большого шлема, ни разу не выйдя в полуфинал.
Коллинз вышла в полуфинал в Открытого чемпионата Австралии впервые в карьере, до этого американка на турнирах Большого шлема ни разу не проходила дальше первого круга. В полуфинале 25-летняя Коллинз сыграет с победительницей встречи между чешской теннисисткой Петрой Квитовой (8-й номер посева) и австралийкой Эшли Барти (15).
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.
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Комментарии
Теннис , Эшли Барти , Даниэль Коллинз , Анастасия Павлюченкова
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