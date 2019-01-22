Грек Циципас вышел в полуфинал Australian Open

Грек Стефанос Циципас обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута в четвертьфинале Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).

Циципас, посеянный на турнире под 14-м номером, обыграл испанца (22-й номер турнира) со счетом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2). Матч продолжался 3 часа 15 минут.

До этого Циципас и Баутиста-Агут не встречались. В предыдущем раунде Циципас выбил из турнира прошлогоднего чемпиона швейцарца Роджера Федерера (3). Баутиста-Агут в третьем раунде обыграл россиянина Карена Хачанова (10).

Выход в 1/2 финала турнира Большого шлема является высшим достижением греческого теннисиста. Ранее его лучщим результатом был выход в четвертый круг Уимблдона в 2018 году. На Australian Open Циципас ранее не выходил дальше первого круга.

В полуфинале греческий теннисист сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и испанцем Рафаэлем Надалем (2).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.