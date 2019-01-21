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Евгений Кафельников включен в Международный зал теннисной славы 

Вести.Ru + ещё 3 26 минут назад
Фото: Twitter
Известный в прошлом российский теннисист, а сейчас вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников включен в Международный зал теннисной славы, который расположен в американском Ньюпорте.
Кроме Кафельникова в Зал были включены китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс. Отмечается, что официальная церемония включения пройдет 20 июля в Ньюпорте.
"Для меня большая честь быть включенным в Зал славы и представлять Россию среди величайших теннисных чемпионов", — сказал Кафельников, которого цитирует ТАСС.
Кафельников является олимпийским чемпионом 2000 года, победителем Открытого чемпионата Франции 1996 года в одиночном разряде, еще трижды он побеждал в Париже в парном разряде. Также россиянин является победителем Открытого чемпионата Австралии (1999) и обладателем Кубка Дэвиса 2002 года. На протяжении шести недель (3 мая — 13 июня 1999 года) Кафельников был первой ракеткой мира.
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Теннис , Евгений Кафельников , ИТАР-ТАСС
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