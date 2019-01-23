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Джокович прошел в полуфинал Australian Open на отказе Нисикори 

Газета.Ru + ещё 126 6 часов назад
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2019) после отказа представителя Японии Кеи Нисикори от продолжения борьбы в матче, сообщает "Советский спорт".
Спортсмены провели на корте 49 минут. За это время первая ракетка мира записал на свой счет два эйса, одну двойную ошибку и четыре реализованных брейк-поинта из четырех возможных. Его соперник допустил три двойные ошибки и не имел ни одной возможности взять подачу серба.
За выход в финал турнира в Мельбурне Джокович поборется с представителем Франции Люкой Пуи, который в своем матче оказался сильнее канадца Милоша Раонича.
Ранее теннисистка Плишкова вышла в полуфинал Australian Open.
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Теннис , Новак Джокович , Милош Раонич , Советский спорт
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