Фрайман вышла в полуфинал юниорского Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Дарья Фрайман и представительница Италии Федерика Росси вышли в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях обыграли хозяек кортов Оливию Гадецки и Меган Смит , получивших «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Дарья и Федерика дважды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде Фрайман и Росси поспорят с американками Хлои Бек и Эммой Наварро, посеянными под восьмым номером.

Ранее Дарья потерпела поражение во втором круге юниорского Australian Open в одиночном разряде.