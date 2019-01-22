Квитова вышла в полуфинал Australian Open

Спортсменки провели на корте 1 час 8 минут. Победительница за это время записала на свой счет три эйса, 25 виннеров и 23 невынужденные ошибки. Ее соперница дважды подала навылет, активно выиграла восемь розыгрышей и допустила 17 неточностей. \

Ранее российский тренер прокомментировал поражение Павлюченковой на Australian Open.