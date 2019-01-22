Надаль без труда пробился в полуфинал Australian Open

Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. Победитель записал на свой счет 11 эйсов и четыре реализованных брейк-поинта из восьми. Его соперник 13 раз подал навылет и не смог взять ни одной подачи второй ракетки мира.

За выход в финальный матч Надаль поспорит с 20-летним греком Стефаносом Циципасом, который в своем матче оказался сильнее соотечественника Рафы Роберто Баутисты-Агута.

Ранее сообщалось, что Квитова вышла в полуфинал Australian Open.

Теннис. Australian Open. 1-й круг Рафаэль Надаль (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 6:4, 6:2.