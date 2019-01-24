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Осака повторила достижение Каприати 18-летней давности 

Чемпионат.com + ещё 186 10 часов назад
Фото: Советский спорт
Японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях оказавшись сильнее чешки Каролины Плишковой — 6:2, 4:6, 6:4. Таким образом 21-летняя японка стала первой теннисисткой с 2001 года, которой удалось выйти в финал турнира «Большого шлема» после победы на своём дебютном мэйджоре. Напомним, Наоми стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2018.
В 2001 году американка Дженифер Каприати стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, а спустя полгода стала чемпионкой «Ролан Гаррос».
В финальном матче Осака сыграет с чешкой Петрой Квитовой. Девушки встретятся друг с другом впервые, а помимо главного трофея соревнований, на кону будет стоять звание первой ракетки мира.
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