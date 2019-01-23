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Осака вышла в полуфинал Australian Open, уверенно обыграв Свитолину 

Чемпионат.com + ещё 76 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Украины Элину Свитолину (6) — 6:4, 6:1.
Продолжительность противостояния составила 1 час и 12 минут. На счету Осаки 8 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 5 брейк-пойнтов из 13. Свитолина отметилась 1 эйсом, 3 двойными ошибками и 2 брейк-пойнтами из 4.
За выход в финал Осака поспорит с победительницей противостояния Серена Уильямс (16, США) — Каролина Плишкова (7, Чехия).
Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.
Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.
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