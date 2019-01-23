Пуи обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open

Французский теннисист Люка Пуи (28) пробился в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии. В четырёх партиях он оказался сильнее представителя Канады Милоша Раонича (16) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут. На счету Пуи 14 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 14. Раонич отметился 25 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 1 брейком.

Следующим соперником французского теннисиста станет победитель пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Кей Нисикори (Япония, 8).