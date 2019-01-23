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Пуи обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open 

Чемпионат.com + ещё 119 3 часа назад
Французский теннисист Люка Пуи (28) пробился в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии. В четырёх партиях он оказался сильнее представителя Канады Милоша Раонича (16) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.
Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут. На счету Пуи 14 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 14. Раонич отметился 25 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 1 брейком.
Следующим соперником французского теннисиста станет победитель пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Кей Нисикори (Япония, 8).
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.
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