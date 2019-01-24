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Согласно котировкам, Квитова разгромит Коллинз в полуфинале Australian Open 

Чемпионат.com + ещё 126 3 часа назад
Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв хозяйку кортов Эшли Барти (15) со счётом 6:1, 6:4. За выход в финал Квитова поспорит с американкой Даниэль Коллинз.
Согласно котировкам, шансы Даниэль Коллинз на победу в этом матче невелики. Победа американки оценивается коэффициентом 4.20, победа с форой «+4,5» гейма — 2.06. Если Петра Квитова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.27. На то, что она сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.85. Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 3.22. Тотал больше 20,5 гейма идёт за 1.99.
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Теннис , Петр Квитов , Эшли Барти , Даниэль Коллинз
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