Тихонова прорвалась в полуфинал юниорского Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Тихонова победила швейцарку Лулу Сун и вышла в полуфинал юниорского Australian Open, сообщает "Советский спорт"

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. Спортсменки находились на корте чуть более двух часов.

Теперь россиянке предстоит игра с победительницей пары Лейла Фернандес (Канада) — Манон Леонар (Франция).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался по поводу включения 14-летнего теннисиста Константина Жженова в заявку на матч сборной России против Швейцарии в Кубке Дэвиса.

Теннис. Юниорский Australian Open. 1/4 финала Анастасия Тихонова (Россия) — Лулу Сун (Швейцария, 7) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:4