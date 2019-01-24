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Тихонова прорвалась в полуфинал юниорского Australian Open 

Газета.Ru + ещё 119 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Анастасия Тихонова победила швейцарку Лулу Сун и вышла в полуфинал юниорского Australian Open, сообщает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. Спортсменки находились на корте чуть более двух часов.
Теперь россиянке предстоит игра с победительницей пары Лейла Фернандес (Канада) — Манон Леонар (Франция).
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался по поводу включения 14-летнего теннисиста Константина Жженова в заявку на матч сборной России против Швейцарии в Кубке Дэвиса.
Теннис. Юниорский Australian Open. 1/4 финала Анастасия Тихонова (Россия) — Лулу Сун (Швейцария, 7) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:4
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Теннис , Шамиль Тарпищев , Советский спорт
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