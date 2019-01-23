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Серена Уильямс не смогла пробиться в полуфинал Australian Open 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Reuters
Итоговый счёт в матче 6:4, 4:6, 7:5.
В полуфинале Плишкова сыграет с японкой Наоми Осакой, которая победила украинскую спортсменку Элину Свитолину.
В другой полуфинальной паре встретятся Петра Квитова и Даниэль Коллинз.
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Теннис , Петр Квитов , Серена Уильямс , Даниэль Коллинз , Элина Свитолина
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