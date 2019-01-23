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Серена Уильямс не смогла пробиться в полуфинал Australian Open
Говорит Москва
2 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
1
Итоговый счёт в матче 6:4, 4:6, 7:5.
В полуфинале Плишкова сыграет с японкой Наоми Осакой, которая победила украинскую спортсменку
Элину Свитолину
.
В другой полуфинальной паре встретятся
Петра Квитова
и
Даниэль Коллинз
.
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