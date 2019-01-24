Теннисистка Осака вышла в финал Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал Australian Open, сообщает "Советский спорт"

В полуфинальном матче японская спортсменка одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Встреча продолжалась почти два часа и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

За победу в финале Осака сразится с еще одной чешской теннисисткой Петрой Квитовой, которая до этого обыграла американскую спортсменку Даниэль Коллинз

Стоит отметить, что для Осаки этот финал стал вторым подряд в турнирах "Большого шлема". В сентябре 2018 года японка в финале US Open одолела Серену Уильямс

Ранее чешская теннисистка Квитова вышла в финал Australian Open.