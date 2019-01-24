Японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал Australian Open, сообщает "Советский спорт".
В полуфинальном матче японская спортсменка одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой.
Встреча продолжалась почти два часа и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4.
За победу в финале Осака сразится с еще одной чешской теннисисткой Петрой Квитовой, которая до этого обыграла американскую спортсменку Даниэль Коллинз.
Стоит отметить, что для Осаки этот финал стал вторым подряд в турнирах "Большого шлема". В сентябре 2018 года японка в финале US Open одолела Серену Уильямс.
Ранее чешская теннисистка Квитова вышла в финал Australian Open.