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Теннисистка Осака вышла в финал Australian Open 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал Australian Open, сообщает "Советский спорт".
В полуфинальном матче японская спортсменка одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой.
Встреча продолжалась почти два часа и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4.
За победу в финале Осака сразится с еще одной чешской теннисисткой Петрой Квитовой, которая до этого обыграла американскую спортсменку Даниэль Коллинз.
Стоит отметить, что для Осаки этот финал стал вторым подряд в турнирах "Большого шлема". В сентябре 2018 года японка в финале US Open одолела Серену Уильямс.
Ранее чешская теннисистка Квитова вышла в финал Australian Open.
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Теннис , Серена Уильямс , Даниэль Коллинз , Советский спорт
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