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Квитова не смогла выйти в полуфинал турнира в Петербурге 

РИА Новости + ещё 106 3 часа назад
Фото: RT на русском
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 755 тысяч долларов.
В четвертьфинальном матче Векич, получившая восьмой номер посева, со счетом 6:4, 6:1 переиграла первую ракетку турнира чешку Петру Квитову. Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Счет личных встреч соперниц стал равным — 1-1.
В полуфинале Векич сыграет с победительницей встречи между двумя россиянками — Дарьей Касаткиной (3) и Верой Звонарёвой.
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