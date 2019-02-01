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Квитова: ничто не помешает мне вернуться в Санкт-Петербург в 2020 году 

Чемпионат.com + ещё 110 3 часа назад
Фото: RT на русском
Чешская теннисистка Петра Квитова заявила, что ей очень нравится выступать на турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Вторая ракетка мира надеется принять участие в соревнованиях и в следующем сезоне.
«Ощущаю ли давление оттого, что звание первой ракетки мира очень близко? На самом деле, я не тот человек, который придаёт большое значение рейтингу. Я считаю, что мне нужно улучшать игру. Конечно, цель стать первой ракеткой мира всё ещё сидит в моей голове. Если я буду хорошо играть, если я буду показывать хороший результат, то рейтинг придёт сам по себе. Мне просто нужно продолжать улучшать игру и со временем, думаю, я смогу достигнуть первой строчки мирового рейтинга.
Ничто не помешает мне вернуться в следующем году — даже моё сегодняшнее поражение. Было приятно сегодня играть, я видела много чешских флагов. Не знала, что генеральный консул присутствовал сегодня на матче. Жаль, что я проиграла и не смогла сделать его счастливым. В любом случае, я люблю этот турнир, и это никак не повлияет на мое решение вернуться. Это прекрасный, отлично организованный турнир, я обязательно вернусь в следующем году», — передаёт слова Квитовой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
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Теннис , Петр Квитов
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