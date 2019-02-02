Звонарёва: Векич здорово играет, победа над Квитовой говорит сама за себя

Российская теннисистка Вера Звонарёва поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира в Санкт-Петербурге с хорваткой Донной Векич.

«Я не очень хорошо знаю Донну. Мы с ней встречались один раз. Это было достаточно давно, на Уимблдоне, совсем на другом покрытии. Я толком ничего не помню про тот матч. Здесь она играет очень здорово, победа над Петрой Квитовой говорит сама за себя. Постараюсь проанализировать, посмотреть, как она играла. У меня есть спарринг-тренер, который наверняка что-то для себя уже подметил. Он постарается мне рассказать и составить план на игру», — передаёт слова Звонарёвой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.