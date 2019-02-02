Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звонарёва: Векич здорово играет, победа над Квитовой говорит сама за себя 

Чемпионат.com + ещё 111 2 часа назад
Фото: RT на русском
Российская теннисистка Вера Звонарёва поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира в Санкт-Петербурге с хорваткой Донной Векич.
«Я не очень хорошо знаю Донну. Мы с ней встречались один раз. Это было достаточно давно, на Уимблдоне, совсем на другом покрытии. Я толком ничего не помню про тот матч. Здесь она играет очень здорово, победа над Петрой Квитовой говорит сама за себя. Постараюсь проанализировать, посмотреть, как она играла. У меня есть спарринг-тренер, который наверняка что-то для себя уже подметил. Он постарается мне рассказать и составить план на игру», — передаёт слова Звонарёвой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
В 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy 34-летняя Звонарёва переиграла Дарью Касаткину со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Чемпионат.com: последние новости
Вылет Касаткиной и победа Азаренко под контролем Турсунова. Лучшие фото Квитова проиграла Векич и сложила чемпионские полномочия в Санкт-Петербурге Касаткина: я подцепила какой-то вирус, накануне весь день не вставала с кровати
Теннис , Дарья Касаткина , Вера Звонарева
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Бобровский сделал великолепный сейв, потеряв клюшку
Хоккей
Футболист сборной России перебрался в Европу
Футбол
«Ей место на помойке»: украинский игрок обвиняется в насилии
Футбол Статьи
Роковое плечо: что Шараповой делать дальше
Теннис Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Лидер сборной РФ против Губерниева. Скандал всё-таки начался
Биатлон Статьи
Туктамышева высмеяла фанатов Загитовой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение