Шарапова провела тренировку в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Мария Шарапова провела тренировку на центральном корте «Сибур-Арены» в Санкт-Петербурге.

Шарапова первый матч на турнире St. Petersburg Ladies Trophy проведёт 28 января. Соперницей Шараповой станет Дарья Гаврилова из Австралии. Матч начнётся не ранее 17:00.

Шарапова впервые сыграет на турнире в Санкт-Петербурге. В прежние годы россиянка планировала посетить турнир в качестве почётной гостьи, но не смогла это сделать из-за дисквалификации.