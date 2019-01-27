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Шарапова провела тренировку в Санкт-Петербурге 

Чемпионат.com + ещё 48 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова провела тренировку на центральном корте «Сибур-Арены» в Санкт-Петербурге.
Шарапова первый матч на турнире St. Petersburg Ladies Trophy проведёт 28 января. Соперницей Шараповой станет Дарья Гаврилова из Австралии. Матч начнётся не ранее 17:00.
Первый номер посева получила Петра Квитова из Чехии, второй — Кики Бертенс (Нидерланды), третий — россиянка Дарья Касаткина, четвёртый — представительница Беларуси Арина Соболенко. Турнир St.Petersburg Ladies Trophy завершится 3 февраля. Призовой фонд соревнований превышает $ 750 тыс.
Шарапова впервые сыграет на турнире в Санкт-Петербурге. В прежние годы россиянка планировала посетить турнир в качестве почётной гостьи, но не смогла это сделать из-за дисквалификации.
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