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Шарапова похвалила бутерброды с икрой за 400 рублей 

News.ru 11 часов назад
Фото: Jason Heidrich/Icon Sportswire/Global Look Press
Российская теннисистка Мария Шарапова во время похода в Мариинский театр в Санкт-Петербурге посетила театральный буфет и опубликовала фото бутербродов с красной икрой по цене 400 рублей.
«Вот как должен быть устроен театр», — написала она в сторис Instagram под фото с ценниками.
На следующей сторис теннисистка показана поедающей один из бутербродов.
Шарапова прибыла в Санкт-Петербург для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. -Petersburg Ladies Trophy. Она сыграет там впервые в карьере. До этого россиянка участвовала в Открытом чемпионате Австралии, где смогла дойти до 1/8 финала.
Теннисистка — пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема, обладательница серебра Олимпийских игр в Лондоне и бывшая первая ракетка мира. Сейчас в рейтинге WTA она занимает 30-ю строчку.
Как сообщал News.ru, Осака одержала победу в финале Australian Open.
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Теннис , Мария Шарапова
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