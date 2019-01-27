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Джокович поблагодарил Надаля за упорство 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Сербский теннисист Новак Джокович — о победе на Australian Open-2019. В финале он обыграл испанца Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3).
— Прежде всего, я хотел бы отдать должное Рафе за эти две недели. Ты не так давно вернулся после травмы. Тебе не везло с травмами на протяжении карьеры, ты несколько раз серьезно травмировался. Спасибо тебе за упорство. Как и Рафа, я прошел через травмы за эти два года. У меня была травма ровно года назад.
После всего этого стоять здесь как победитель — это просто невероятно. У меня нет слов, — сказал серб в эфире телеканала Eurosport 1. — Благодарю свою команду за поддержку. Теннис — индивидуальный вид спорта, но вы всегда помогали мне, поддерживали в сложные моменты. Благодарю свою жену, семью, и дочь. Надеюсь, они досмотрели матч. По крайней мере, они начинали его смотреть.
Спасибо моей семье за любовь. Согласен с Рафой и хочу поблагодарить организаторов турнира за великолепную работу. Мы чувствуем себя здесь как дома. Спасибо за вашу поддержку и за то, что делаете этот турнир все лучше и лучше. Благодарен вам за этот опыт.
Джокович выиграл Australian Open в седьмой раз и установил новый рекорд турнира.
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Теннис , Новак Джокович , Рафаэль Надаль
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