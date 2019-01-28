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Федерер опустился на шестую строчку рейтинга ATP 

Чемпионат.com + ещё 4 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
В обновлённом рейтинге ATP от 28 января швейцарец Роджер Федерер, не сумевший защитить титул на Australian Open, опустился с третьей на шестую строчку. Его обошли немец Александр Зверев, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и южноафриканец Кевин Андерсон.
Японец Кей Нисикори стал седьмой ракеткой мира, американец Джон Иснер — девятой.
Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 11-й позиции. Его соотечественник Даниил Медведев занял 16-ю строчку.
Рейтинг ATP. 28 января
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955.2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320.3 (4). Александр Зверев (Германия) — 6475.4 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060.5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845.6 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600.7 (9). Кей Нисикори (Япония) — 4110.8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960.9 (10). Джон Иснер (США) — 3155.10 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3140. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880. 16 (19). Даниил Медведев (Россия) — 2000…96 (96). Евгений Донской (Россия) — 599…100 (87). Андрей Рублёв (Россия) — 575.
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Теннис , Андрей Рублев , Карен Хачанов , Джон Иснер , Новак Джокович , Евгений Донской , Хуан-мартин Дель потро , Кевин Андерсон , Рафаэль Надаль , Александр Зверев , Даниил Медведев , Доминик Тим , Марин Чилич , Роджер Федерер
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