Шарапова оценила выступление в 2018 году 

Российская теннисистка Мария Шарапова оценила свое выступление в 2018 году, передает "Советский спорт".
"Я была недовольна тем, что из-за травмы пропустила много турниров, сыграла всего 11. Надеюсь, здоровье будет лучше и это мне поможет", — сказала Шарапова.
Также спортсменка заявила, что состояние ее плеча не идеально.
Во встрече первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге Шарапова одержала победу над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой со счетом 6:0, 6:4. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее Шарапова поделилась впечатлениями от Санкт-Петербурга.