Шарапова оценила выступление в 2018 году

"Я была недовольна тем, что из-за травмы пропустила много турниров, сыграла всего 11. Надеюсь, здоровье будет лучше и это мне поможет", — сказала Шарапова.

Также спортсменка заявила, что состояние ее плеча не идеально.

Во встрече первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге Шарапова одержала победу над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой со счетом 6:0, 6:4. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Шарапова поделилась впечатлениями от Санкт-Петербурга.