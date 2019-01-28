Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова оценила выступление в 2018 году 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Мария Шарапова оценила свое выступление в 2018 году, передает "Советский спорт".
"Я была недовольна тем, что из-за травмы пропустила много турниров, сыграла всего 11. Надеюсь, здоровье будет лучше и это мне поможет", — сказала Шарапова.
Также спортсменка заявила, что состояние ее плеча не идеально.
Во встрече первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге Шарапова одержала победу над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой со счетом 6:0, 6:4. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее Шарапова поделилась впечатлениями от Санкт-Петербурга.
Газета.Ru: последние новости
Шарапова была в шоке от российских холодов Джокович вышел на третье место в истории тенниса по числу "Больших шлемов" Осака станет первой возглавляющей рейтинг WTA японкой
Теннис , Дарья Гаврилова , Мария Шарапова , Газета.Ru , Советский спорт
Читайте также
Видео
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Смолов рассказал о порке Мамаева и Кокорина
Футбол Прочее
Адвокат Мамаева рассказал о чудовищных условиях в СИЗО
Футбол
Опубликовано видео нокаута Емельяненко
MMA
Бейдер раскрыл секрет победы над Емельяненко
Бокс
«Ему нечего стыдиться»: что будет с Федором Емельяненко
MMA Статьи
«Господи позор какой»: Тарасова разнесла россиян на ЧЕ
Фигурное катание
02:25
Названа возможная причина катастрофы с Салой
Футбол
«Так будет и со следующими»: почему проиграла Загитова
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение