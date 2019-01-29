Теннисистки сборной отказали Украине в поддержке

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская отказались выступать за сборную страны на матчах Кубка Федерации, сообщает сайт Федерации тенниса Украины. Агента спортсменок Стефана Гурова не устроил размер призовых гонораров за участие в турнире.
«Размер этого вознаграждения, известный игрокам перед началом каждого сезона, базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета Федерации», — говорится в сообщении.
Украинские спортивные функционеры выразили надежду на то, что спортсменки изменят отношение к выступлениям за национальную сборную.
«Участие в матчах за сборную команды своей Родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины», — подчеркивается в сообщении.
Кубок Федерации стартует 6 февраля в Польше. Турнир продлится три дня. В мировом рейтинге Женской теннисной организации Элина Свитолина занимает седьмое место, Даяна Ястремская — 47-е место.