Теннисистки сборной отказали Украине в поддержке

Украинские теннисистки отказались выступать за сборную

Украинские теннисистки Элина Свитолина Даяна Ястремская отказались выступать за сборную страны на матчах Кубка Федерации, сообщает сайт Федерации тенниса Украины. Агента спортсменок Стефана Гурова не устроил размер призовых гонораров за участие в турнире.

«Размер этого вознаграждения, известный игрокам перед началом каждого сезона, базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета Федерации», — говорится в сообщении.

Украинские спортивные функционеры выразили надежду на то, что спортсменки изменят отношение к выступлениям за национальную сборную.

«Участие в матчах за сборную команды своей Родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины», — подчеркивается в сообщении.

Кубок Федерации стартует 6 февраля в Польше. Турнир продлится три дня. В мировом рейтинге Женской теннисной организации Элина Свитолина занимает седьмое место, Даяна Ястремская — 47-е место.