Экс-первая ракетка мира случайно показал половой орган

Британский теннисист Энди Маррей попал в курьезную ситуацию из-за публикации рентгеновского снимка, сообщает "Советский спорт"

Бывшая первая ракетка мира после операции опубликовал рентгеновский снимок, показав новый металлический тазобедренный сустав. Однако поклонники теннисиста заметили, что на фотографию попал половой орган Маррея.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andy Murray (@andymurray) 29 Янв 2019 в 12:18 PST В комментариях под снимком болельщики посмеялись над ситуацией, однако сам теннисист не стал удалять снимок.

31-летний Маррей намерен завершить профессиональную карьеру в 2019 году из-за серьезных болей.

Ранее сообщалось, что Маррей перенес вторую операцию.