Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге

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Шарапова отказалась выступать с Касаткиной на турнире 

Рамблер 3 часа назад
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге.
Теннисистка отказалась от участия в матче второго круга против соотечественницы Дарьи Касаткиной из-за травмы правого плеча, говорится в твиттере соревнований.
В первом круге Шарапова обыграла Дарью Гаврилову, выступающую за Австралию, напоминает РИА «Новости».
Дарья Касаткина, посеянная под третьим номером, должна была начать турнир с матча с Шараповой. В связи с отказом Шараповой она автоматически оказалась в четвертьфинале турнира, где встретится с победительницей пары Вера Звонарева — Юлия Гергес.
Теннис , Видео , Юлия Гергес , Дарья Гаврилова , Дарья Касаткина , Мария Шарапова , Вера Звонарева , РИА Новости
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