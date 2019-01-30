Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге.
Теннисистка отказалась от участия в матче второго круга против соотечественницы Дарьи Касаткиной из-за травмы правого плеча, говорится в твиттере соревнований.
В первом круге Шарапова обыграла Дарью Гаврилову, выступающую за Австралию, напоминает РИА «Новости».
Дарья Касаткина, посеянная под третьим номером, должна была начать турнир с матча с Шараповой. В связи с отказом Шараповой она автоматически оказалась в четвертьфинале турнира, где встретится с победительницей пары Вера Звонарева — Юлия Гергес.